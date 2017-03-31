Сегодня утром на пунктах пропуска в зоне АТО в очередях собралось 600 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня утром в очередях на четырех пунктах пропуска в зоне АТО находилось 600 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 80/120; "Марьинка" - 150/150; "Новотроицкое" - 20/0; "Гнутово" - 60/20 ", - говорится в сообщении.
Всего за прошлые сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО последовало 32,5 тысячи человек и 4500 транспортных средств.
Через КПВВ "Майорское" - 7700 человек и 925 транспортных средств; "Марьинка" - 8660 человек и 1380 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6965 человек и 1265 транспортных средств; "Гнутово" - 4595 человек и 960 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4610 человек.
Как сообщал УНН, новые модули для оформления пешеходов установили на пункте пропуска "Майорское".