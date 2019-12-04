Сьогодні ВР планує розглянути питання соціальних гарантій учасникам АТО та ринок електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні відбудеться чергове пленарне засідання Верховної Ради. До порядку денного засідання, яке заплановане на першу половину дня, внесені законопроекти щодо регулювання ринку електроенергії, надання соціальних гарантій учасникам АТО, а також зміни до Митного кодексу, повідомляє УНН.
Так, Верховна Рада планує розглянути ряд законопроектів у другому читанні, серед яких: Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції”; Проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії”; Проект Закону “Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству”.
У першому читанні планується розглянути Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині” та Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я”.
Згідно з порядком денним, до розгляду у першому читанні заплановані два законопроекти щодо внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та Проект Закону “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481”.
Для включення до порядку денного та прийняття рішення пропонується Проект Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу”.
Для повторного розгляду у першому читанні запланований Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності”.
Нагадаємо, на 15.00 у Верховній Раді заплановані Парламентські слухання на тему: “Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення”.