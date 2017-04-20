Сьогодні визначаться півфіналісти Ліги Європи

ukru
18:53 • 68461 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 88947 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 112907 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 121597 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 171262 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121413 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109980 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133913 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121258 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123378 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
73 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 45509 перегляди
Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

27 березня, 17:37 • 32749 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 52451 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

27 березня, 18:10 • 46370 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 34913 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 68461 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 127571 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 171261 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 199034 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209612 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85224 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116004 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142169 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131839 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162369 перегляди
Актуальне
Сьогодні визначаться півфіналісти Ліги Європи

Сьогодні визначаться півфіналісти Ліги Європи

Київ • УНН

 • 15379 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. За підсумками сьогоднішніх чотирьох матчей-відповідей чвертьфінальної стадії Ліги Європи стануть відомими учасники наступного раунду змагань, передає УНН.

В одному із протистоянь "Шальке" українця Євгена Коноплянки зустрінеться з "Аяксом". "Аякс" - єдиний клуб, який виступав у всіх восьми розіграшах Ліги Європи. При цьому багаторазовий чемпіон Нідерландів уперше дійшов до чвертьфіналу.

Натомість "Шальке" жодного разу не програв в п'яти домашніх єврокубкових матчах нинішнього сезону. На груповому етапі гельзенкірхенці здобули три перемоги з різницею в два м'ячі, а на стадії плей-оф домоглися двох нічиїх з рахунком 1:1.

Перший поєдинок команд закінчився звитягою "Аяксу" – 2:0.

Ще один гравець збірної України Руслан Маліновський у складі бельгійського "Генку" спробує на домашньому стадіоні відігратися у "Сельти" після поразки у Віго (2:3).

В останніх чотирьох єврокубкових матчах на виїзді "Сельта" незмінно забивала по два м'ячі. Три останні зустрічі галісійці виграли з однаковим рахунком 2:0.

Статистика "Генка" в дев'яти поєдинках з іспанськими клубами складає лише 1 перемогу при 4 поразках і стільки ж нічиїх.

"Манчестер Юнайтед" – "Генк". Клуби зіграють між собою в турнірах УЄФА в восьмий раз, і "Андерлехт" виграв лише два з семи попередніх матчів. "МЮ" здобув чотири перемоги, вигравши в тому числі всі три матчі в Манчестері.

Окрім того, "МЮ" переміг в п'яти останніх єврокубкових домашніх іграх.

Зазначимо, що у Брюсселі була зафіксована нічия 1:1.

Зауважимо, що в четвертому поєдинку "Бешикташ" прийматиме "Ліон". Перша гра у Франції завершилася мінімальною звитягою господарів (2:1).

Як повідомляв УНН, до півфіналу Ліги чемпіонів пробилися "Монако", "Ювентус" та дві мадридські команди "Атлетіко" та "Реал".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$276.69
Brent
$73.32
Bitcoin
$87,209.50
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.55
Ethereum
$2,002.95