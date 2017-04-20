Сьогодні визначаться півфіналісти Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. За підсумками сьогоднішніх чотирьох матчей-відповідей чвертьфінальної стадії Ліги Європи стануть відомими учасники наступного раунду змагань, передає УНН.
В одному із протистоянь "Шальке" українця Євгена Коноплянки зустрінеться з "Аяксом". "Аякс" - єдиний клуб, який виступав у всіх восьми розіграшах Ліги Європи. При цьому багаторазовий чемпіон Нідерландів уперше дійшов до чвертьфіналу.
Натомість "Шальке" жодного разу не програв в п'яти домашніх єврокубкових матчах нинішнього сезону. На груповому етапі гельзенкірхенці здобули три перемоги з різницею в два м'ячі, а на стадії плей-оф домоглися двох нічиїх з рахунком 1:1.
Перший поєдинок команд закінчився звитягою "Аяксу" – 2:0.
Ще один гравець збірної України Руслан Маліновський у складі бельгійського "Генку" спробує на домашньому стадіоні відігратися у "Сельти" після поразки у Віго (2:3).
В останніх чотирьох єврокубкових матчах на виїзді "Сельта" незмінно забивала по два м'ячі. Три останні зустрічі галісійці виграли з однаковим рахунком 2:0.
Статистика "Генка" в дев'яти поєдинках з іспанськими клубами складає лише 1 перемогу при 4 поразках і стільки ж нічиїх.
"Манчестер Юнайтед" – "Генк". Клуби зіграють між собою в турнірах УЄФА в восьмий раз, і "Андерлехт" виграв лише два з семи попередніх матчів. "МЮ" здобув чотири перемоги, вигравши в тому числі всі три матчі в Манчестері.
Окрім того, "МЮ" переміг в п'яти останніх єврокубкових домашніх іграх.
Зазначимо, що у Брюсселі була зафіксована нічия 1:1.
Зауважимо, що в четвертому поєдинку "Бешикташ" прийматиме "Ліон". Перша гра у Франції завершилася мінімальною звитягою господарів (2:1).
Як повідомляв УНН, до півфіналу Ліги чемпіонів пробилися "Монако", "Ювентус" та дві мадридські команди "Атлетіко" та "Реал".