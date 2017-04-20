Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы

В одном из противостояний "Шальке" украинца Евгения Коноплянки встретится с "Аяксом". "Аякс" - единственный клуб, который выступал во всех восьми розыгрышах Лиги Европы. При этом многократный чемпион Нидерландов впервые дошел до четвертьфинала.

А "Шальке" ни разу не проиграл в пяти домашних еврокубковых матчах нынешнего сезона. На групповом этапе гельзенкирхенцы одержали три победы с разницей в два мяча, а на стадии плей-офф добились двух ничьих со счетом 1:1.

Первый поединок команд закончился победой "Аякса" - 2:0.

Еще один игрок сборной Украины Руслан Малиновский в составе бельгийского "Генка" попытается на домашнем стадионе отыграться у "Сельты" после поражения в Виго (2:3).

В последних четырех еврокубковых матчах на выезде "Сельта" неизменно забивала по два мяча. Три последние встречи галисийцы выиграли с одинаковым счетом 2:0.

Статистика "Генка" в девяти поединках с испанскими клубами составляет всего 1 победу при 4 поражениях и столько же ничьих.

"Манчестер Юнайтед" - "Генк". Клубы сыграют между собой в турнирах УЕФА в восьмой раз, и "Андерлехт" выиграл лишь два из семи предыдущих матчей. "МЮ" одержал четыре победы, выиграв в том числе все три матча в Манчестере.

Кроме того, "МЮ" победил в пяти последних еврокубковых домашних играх.

Отметим, что в Брюсселе была зафиксирована ничья 1:1.

Заметим, что в четвертом поединке "Бешикташ" будет принимать "Лион". Первая игра во Франции завершилась минимальной победой хозяев (2:1).

Как сообщал УНН, в полуфинал Лиги чемпионов пробились "Монако", " Ювентус " и две мадридские команды "Атлетико" и "Реал".