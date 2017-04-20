Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33379 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100230 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151665 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114587 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115371 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111843 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103799 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106910 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103434 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152414 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы

Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 15375 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. По итогам сегодняшних четырех ответных матчей четвертьфинальной стадии Лиги Европы станут известны участники следующего раунда соревнований, передает УНН.

В одном из противостояний "Шальке" украинца Евгения Коноплянки встретится с "Аяксом". "Аякс" - единственный клуб, который выступал во всех восьми розыгрышах Лиги Европы. При этом многократный чемпион Нидерландов впервые дошел до четвертьфинала.

А "Шальке" ни разу не проиграл в пяти домашних еврокубковых матчах нынешнего сезона. На групповом этапе гельзенкирхенцы одержали три победы с разницей в два мяча, а на стадии плей-офф добились двух ничьих со счетом 1:1.

Первый поединок команд закончился победой "Аякса" - 2:0.

Еще один игрок сборной Украины Руслан Малиновский в составе бельгийского "Генка" попытается на домашнем стадионе отыграться у "Сельты" после поражения в Виго (2:3).

В последних четырех еврокубковых матчах на выезде "Сельта" неизменно забивала по два мяча. Три последние встречи галисийцы выиграли с одинаковым счетом 2:0.

Статистика "Генка" в девяти поединках с испанскими клубами составляет всего 1 победу при 4 поражениях и столько же ничьих.

"Манчестер Юнайтед" - "Генк". Клубы сыграют между собой в турнирах УЕФА в восьмой раз, и "Андерлехт" выиграл лишь два из семи предыдущих матчей. "МЮ" одержал четыре победы, выиграв в том числе все три матча в Манчестере.

Кроме того, "МЮ" победил в пяти последних еврокубковых домашних играх.

Отметим, что в Брюсселе была зафиксирована ничья 1:1.

Заметим, что в четвертом поединке "Бешикташ" будет принимать "Лион". Первая игра во Франции завершилась минимальной победой хозяев (2:1).

Как сообщал УНН, в полуфинал Лиги чемпионов пробились "Монако", " Ювентус " и две мадридские команды "Атлетико" и "Реал".

Украинские Национальные Новости

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