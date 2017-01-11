Сьогодні відзначають Всесвітній день “спасибі”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Сьогодні, 11 січня, у світі відзначають день “спасибі”, повідомляє УНН.
Свято з’явилося з ініціативи ООН і ЮНЕСКО тає має загальносвітове значення, оскільки святкують його всім світом, незалежно від громадянства, національності і релігійних переконань.
Психологи вважають, що слова вдячності — це знаки уваги, вони є усними “погладжуваннями” і здатні зігріти своїм теплом. Ми кожного дня говоримо один одному “дякую”, тому важливо пам’ятати, що справжня вдячність — це лише та, що йде від чистого серця.