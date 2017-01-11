Сегодня отмечают Всемирный день "спасибо"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Сегодня, 11 января, в мире отмечают день "спасибо", сообщает УНН.
Праздник появился по инициативе ООН и ЮНЕСКО и имеет общемировое значение, поскольку празднуют его всем миром, вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.
Психологи считают, что слова благодарности - это знаки внимания, они являются устными "поглаживаниями" и способны согреть своим теплом. Мы каждый день говорим друг другу "спасибо", поэтому важно помнить, что настоящая благодарность - это лишь та, которая идет от чистого сердца.