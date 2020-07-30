Сьогодні відзначають Всесвітній день протидії торгівлі людьми

“Торгівля людьми є серйозним злочином і грубим порушенням прав людини. Щороку тисячі чоловіків, жінок і дітей потрапляють до рук торговців людьми як у себе вдома, так і за кордоном. Всі країни світу, будь то країна походження, транзиту або призначення, страждають від торгівлі людьми. Управління ООН з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН), виступаючи в якості гаранта дотримання Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів до неї, надає допомогу державам у їхніх зусиллях щодо здійснення Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми (Протокол про торгівлю людьми)”, — інформують в ООН.

У пункті (а) статті 3 Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми говориться, що “торгівля людьми” означає здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, передачу, приховування або одержання осіб шляхом погрози силою або її застосування або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або безпорадним станом або наданням чи отриманням плати чи вигоди для досягнення згоди особи, яка контролює іншу особу. Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю чи послуги, рабство або звичаї, подібні до рабства практики, поневолення або вилучення органів“.

Як у свою чергу зазначив начальник ГУНП Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов: “Про помилковість твердження, що торгівля людьми відбувається тільки в „бідних“ країнах, сьогодні навіть не потрібно і говорити. На жаль, ця проблема актуальна і в нашій країні. Для торгівлі людьми не існує кордонів... Але наша нетерпимість, громадське усвідомлення цієї проблеми дуже важливе для всього суспільства сьогодні. Зупинимо торгівлю людьми разом!”.