Сегодня отмечают Всемирный день противодействия торговле людьми

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 96654 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108048 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112906 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143566 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114128 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137176 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103294 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102729 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104987 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102244 просмотра

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Сегодня отмечают Всемирный день противодействия торговле людьми

Сегодня отмечают Всемирный день противодействия торговле людьми

Киев  •  УНН

 • 16853 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Сегодня отмечается Всемирный день противодействия торговле людьми, который был провозглашен резолюцией ООН A / RES / 68/192 в 2013 году, пишет УНН.

“Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все страны мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), выступая в качестве гаранта соблюдения Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, оказывает помощь государствам в их усилиях по осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми (Протокол о торговле людьми)”, — информируют в ООН.

В пункте (а) статьи 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми говорится, что “торговля людьми” означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов“.

Как в свою очередь отметил начальник ГУНП Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов: “О ошибочности утверждения, что торговля людьми происходит только в „бедных“ странах, сегодня даже не нужно и говорить. К сожалению, эта проблема актуальна и в нашей стране. Для торговли людьми не существует границ... Но наша нетерпимость, общественное осознание этой проблемы очень важно для всего общества сегодня. Остановим торговлю людьми вместе!”.

Украинские Национальные Новости

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