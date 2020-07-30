Сегодня отмечают Всемирный день противодействия торговле людьми

“Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все страны мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), выступая в качестве гаранта соблюдения Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, оказывает помощь государствам в их усилиях по осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми (Протокол о торговле людьми)”, — информируют в ООН.

В пункте (а) статьи 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми говорится, что “торговля людьми” означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов“.

Как в свою очередь отметил начальник ГУНП Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов: “О ошибочности утверждения, что торговля людьми происходит только в „бедных“ странах, сегодня даже не нужно и говорить. К сожалению, эта проблема актуальна и в нашей стране. Для торговли людьми не существует границ... Но наша нетерпимость, общественное осознание этой проблемы очень важно для всего общества сегодня. Остановим торговлю людьми вместе!”.