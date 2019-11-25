Сьогодні відзначають День боротьби з насильством проти жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні, 25 листопада, у світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками, передає УНН.
Починаючи із 1981 року, жінки-активістки всього світу 25 листопада щороку відзначають як день боротьби проти насилля. У 1999 році Генасамблея ООН проголосила цю дату Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками.
Історичною передумовою цієї дати стала подія, що відбулася в 1961 році у Домініканській республіці. Тоді за наказом диктатора Рафаеля Трухільо були жорстоко вбиті три сестри Мірабаль, політичні активістки. З того часу активісти всього світу виступають проти насильства над жінками.
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У цей же день розпочинається міжнародна акція "16 днів проти насильства".
Метою акції є привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків. Подібні заходи широко поширені по всьому світу. Щорічна акція "16 днів проти насильства" була ініційована Першим всесвітнім інститутом жіночого лідерства у 1991 році. З того часу понад 1000 організацій та осіб з понад 100 країн щорічно проводять акції в рамках однойменної кампанії, закликаючи до припинення усіх форм насильства проти жінок. З 2000 року цю ініціативу підтримує і Україна.
Нагадаємо, у Брюсселі тисячі людей протестували проти насильства над жінками.