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Сегодня отмечают День борьбы с насилием против женщин

Сегодня отмечают День борьбы с насилием против женщин

Киев  •  УНН

 • 19985 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня, 25 ноября, в мире отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, передает УНН.

Начиная с 1981 года, женщины-активистки всего мира 25 ноября ежегодно отмечают как день борьбы против насилия. В 1999 году Генассамблея ООН провозгласила эту дату Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Исторической предпосылкой этой даты стало событие, состоявшейся в 1961 году в Доминиканской республике. Тогда по приказу диктатора Рафаэля Трухильо были жестоко убиты три сестры Мирабаль, которые были политическими активистками. С тех пор активисты всего мира выступают против насилия над женщинами.

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В этот же день начинается международная акция "16 дней против насилия".

Целью акции является привлечение внимания общественности к актуальным для украинского общества проблем преодоления насилия в семье и обеспечения равных прав женщин и мужчин. Подобные мероприятия широко распространены по всему миру. Ежегодная акция "16 дней против насилия" была инициирована Первым всемирным институтом женского лидерства в 1991 году. С тех пор более 1000 организаций и лиц из более 100 стран ежегодно проводят акции в рамках одноименной кампании, призывая к прекращению всех форм насилия против женщин. С 2000 года эту инициативу поддерживает и Украина.

Напомним, в Брюсселе тысячи людей протестовали против насилия над женщинами.

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