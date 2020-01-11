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Сьогодні відзначається Всесвітній день заповідників

Сьогодні відзначається Всесвітній день заповідників

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Щорічно 11 січня святкується Всесвітній день заповідників, яких в Україні налічується 23, повідомляє УНН.

Так, наразі, на території країни діє 4 біосферних та 19 природних заповідників. Також для туристів відкриті більш 40 національних і 45 ландшафтних парків, 3000 пам'яток природи, 616 ботанічних садів, дендропарків та подібних об'єктів. Понад 8000 територій охороняються фондом. Їх загальна площа становить 6% від усієї території України.

Проте екологи б’ють тривогу, адже ці заповідники стає все важче захистити через забруднення повітря та варварське використання природних багатства.

"Ми стоїмо на порозі загроз від глобального потепління, яке викличе незворотні процеси в природі і призведе до масового вимирання багатьох видів тварин, птахів, риб, комах, рослин ... Процес потепління загрожує маловоддям, корозією і вивітрюванням родючого шару грунту. Все це вимагає нових підходів до охорони навколишнього природного середовища та до природокористування. Тільки в найближчі три роки в Україні може зникнути більше 15 видів птахів і тварин, а так само 4 види риби", - зазначають у пресслужбі Національної Екологічної Ради України.

Так, пам'ятати потрібно і про пережиту країною Чорнобильську катастрофу, тому необхідно уважно ставитись до проблем екології в Україні.

Саме тому, на думку експертів, Україна давно вже потребує розробки нової екологічної політики.

Раніше в УНН писали про про майбутні функції електронного реєстру “Ліс у смартфоні”.

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