Сегодня отмечается Всемирный день заповедников

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113181 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117715 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116164 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132446 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106948 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108865 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108738 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131973 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130725 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Сегодня отмечается Всемирный день заповедников

Сегодня отмечается Всемирный день заповедников

Киев  •  УНН

 • 23052 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Ежегодно 11 января отмечается Всемирный день заповедников, которых в Украине насчитывается 23, сообщает УНН.

Так, в настоящее время на территории страны действует 4 биосферных и 19 природных заповедников. Также для туристов открыты более 40 национальных и 45 ландшафтных парков, 3000 памятников природы, 616 ботанических садов, дендропарков и подобных объектов. Более 8000 территорий охраняются фондом. Их общая площадь составляет 6% от всей территории Украины.

Однако экологи бьют тревогу, ведь эти заповедники становится все труднее защитить из-за загрязнения воздуха и варварского использования природных богатства.

"Мы стоим на пороге угроз от глобального потепления, которое вызовет необратимые процессы в природе и приведет к массовому вымиранию многих видов животных, птиц, рыб, насекомых, растений ... Процесс потепление угрожает маловодием, коррозией и выветривания плодородного слоя почвы. Все это требует новых подходов к охране окружающей среды и к природопользования. Только в ближайшие три года в Украине может исчезнуть более 15 видов птиц и животных, а так же 4 вида рыбы", - отмечают в пресс-службе Национальной Экологической Рады Украины.

Так, помнить нужно и о пережитой страной Чернобыльскую катастрофу, поэтому необходимо внимательно относиться к проблемам экологии в Украине.

Именно поэтому, по мнению экспертов, Украина давно уже требует разработки новой экологической политики.

Ранее в УНН писали о о будущих функциях электронного реестра "Лес в смартфоне".

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