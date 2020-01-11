Сегодня отмечается Всемирный день заповедников
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Ежегодно 11 января отмечается Всемирный день заповедников, которых в Украине насчитывается 23, сообщает УНН.
Так, в настоящее время на территории страны действует 4 биосферных и 19 природных заповедников. Также для туристов открыты более 40 национальных и 45 ландшафтных парков, 3000 памятников природы, 616 ботанических садов, дендропарков и подобных объектов. Более 8000 территорий охраняются фондом. Их общая площадь составляет 6% от всей территории Украины.
Однако экологи бьют тревогу, ведь эти заповедники становится все труднее защитить из-за загрязнения воздуха и варварского использования природных богатства.
"Мы стоим на пороге угроз от глобального потепления, которое вызовет необратимые процессы в природе и приведет к массовому вымиранию многих видов животных, птиц, рыб, насекомых, растений ... Процесс потепление угрожает маловодием, коррозией и выветривания плодородного слоя почвы. Все это требует новых подходов к охране окружающей среды и к природопользования. Только в ближайшие три года в Украине может исчезнуть более 15 видов птиц и животных, а так же 4 вида рыбы", - отмечают в пресс-службе Национальной Экологической Рады Украины.
Так, помнить нужно и о пережитой страной Чернобыльскую катастрофу, поэтому необходимо внимательно относиться к проблемам экологии в Украине.
Именно поэтому, по мнению экспертов, Украина давно уже требует разработки новой экологической политики.
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