У світі відзначається День дитини

"Всесвітній день дитини був проголошений Генеральною асамблеєю ООН в 1954 році. Він відзначається 20 листопада як день світового братерства і взаєморозуміння дітей, присвяченого діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі", - повідомили в ООН.

20 листопада - важлива віха в становленні прав дитини. У цей день в 1959 році Генасамблея ухвалила Декларацію прав дитини, а у 1989 році - Конвенцію про права дитини. З 1990 року у Всесвітній день дитини відзначається річниця прийняття цих основоположних документів у сфері захисту прав дитини.

"Тема Дня 2018 року: Діти візьмуть кермо влади у свої руки і забарвлять світ в кольори ООН. У цьому році ми прагнемо до побудови світу, в якому кожна дитина зможе ходити в школу, відчувати себе в безпеці і повністю реалізувати свій потенціал", - додали в ООН.

Також в ООН запустили до цього дня кампанію #GoBlue.

"Одягніть в цей день одяг синього кольору, зробіть селфі і поділіться з усім світом; візьміть участь у Найбільшому уроці в світі; використовуйте синій колір в оформленні свого веб-сайту або облікового запису в соціальних мережах", - вказали в ООН.



На підтримку цих зусиль 20 листопада ЮНІСЕФ призначить одну з всесвітньо відомих молодих актрис новим послом доброї волі, знамениті будівлі по всьому світу будуть підсвічені синім світлом, діти виступлять у парламентах, на телебаченні і радіо, візьмуть участь в засіданнях управління компаній і т.д.