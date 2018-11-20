В мире отмечается День ребенка

"Всемирный день ребенка был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1954 году. Он отмечается 20 ноября как день мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире", - сообщили в ООН.

20 ноября - важная веха в становлении прав ребенка. В этот день в 1959 году Генассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году - Конвенцию о правах ребенка. С 1990 года во Всемирный день ребенка отмечается годовщина принятия этих основополагающих документов в области защиты прав ребенка.

"Тема Дня 2018 года: Дети возьмут бразды правления в свои руки и окрасят мир в цвета ООН. В этом году мы стремимся к построению мира, в котором каждый ребенок сможет ходить в школу, чувствовать себя в безопасности и полностью реализовать свой потенциал", - добавили в ООН.

Также в ООН запустили к этому дню кампанию #GoBlue.

"Оденьте в этот день одежду синего цвета, сделайте селфи и поделитесь со всем миром; примите участие в Самом большом уроке в мире; используйте синий цвет в оформлении своего сайта или аккаунта в социальных сетях", - указали в ООН.



В поддержку этих усилий 20 ноября ЮНИСЕФ назначит одну из всемирно известных молодых актрис новым послом доброй воли, знаменитые здания по всему миру будут подсвечены синим светом, дети выступят в парламентах, на телевидении и радио, примут участие в заседаниях управления компаний и т.д.