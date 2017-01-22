Сьогодні відзначається День Соборності України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Сьогодні відзначається День соборності України. У цей день у 1919 році було проголошено Акт возз’єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Офіційно в Україні День соборності відзначали з 1999 року, передає УНН.
Свято встановлено в Україні “...враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави...” згідно з Указом Президента України “Про День соборності України” від 21 січня 1999 року № 42/99.
У цей день також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше 22 січня 1918 р. — прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР.
Традиційно наймасштабніші святкування проходять в Києві на Софійській площі, де і був підписаний акт злуки УНР і ЗУНР.
Також на мосту Патона в Києві вже кілька років поспіль організовують масову акцію: два береги Дніпра з’єднує живий ланцюг. Учасники заходу розгорнуто 30-метровий державний прапор. 22 січня 2017 року тут буде організовано 10-ий ювілейний “Живий ланцюг Соборності”, і організатори закликають приєднатися до акції мешканців інших міст України.