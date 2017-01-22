Сегодня отмечается День Соборности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Сегодня отмечается День соборности Украины. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Официально в Украине День соборности отмечали с 1999 года, передает УНН.
Праздник установлен в Украине "... учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства ..." согласно Указу Президента Украины "О Дне соборности Украины" от 21 января 1999 года № 42/99.
В этот день также принято вспоминать иное событие, которое состоялось ровно на год раньше 22 января 1918 - принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.
Традиционно самые масштабные празднования проходят в Киеве на Софийской площади, где и был подписан акт воссоединения УНР и ЗУНР.
Также на мосту Патона в Киеве уже несколько лет подряд организуют массовую акцию: два берега Днепра соединяют живой цепью. Участники мероприятия будет развернут 30-метровый государственный флаг. 22 января 2017 здесь будет организована десятая юбилейная "Живая цепь Соборности", и организаторы призывают присоединиться к акции жителей других городов Украины.