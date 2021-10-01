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Сьогодні відновили курсування потягів з України до Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні відновлено залізничне сполучення Польщі з Україною. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 28 вересня підписав розпорядження про поновлення руху потягів між двома країнами, передає УНН з посиланням на Rynek kolejowy.

Деталі

З 27 серпня польський уряд продовжив заборону на залізничне сполучення з Україною до кінця вересня.

З України до Польщі курсує п'ять потягів: два швидкісні потяги Київ-Перемишль, Одеса-Перемишль, Київ-Варшава, Львів-Вроцлав і безпересадкові вагони Київ-Вроцлав.

Зазначимо, що курсування поїздів між Україною та Польщею припинилося 15 березня 2020 року через карантинні обмеження на тлі пандемії коронавірусу. Зараз заборона збережа тільки на залізничне сполучення з Білоруссю.

Нагадаємо

З 28 серпня відновили курсування міжнародного пасажирського поїзда між Кишиневом і Одесою.

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