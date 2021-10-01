Сегодня восстановили курсирование поездов из Украины в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. Сегодня восстановлено железнодорожное сообщение Польши с Украиной. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 28 сентября подписал распоряжение о возобновлении движения поездов между двумя странами, передает УНН со ссылкой на Rynek kolejowy.
Детали
С 27 августа польское правительство продлило запрет на железнодорожное сообщение с Украиной до конца сентября.
Из Украины в Польшу курсирует пять поездов: два скоростных поезда Киев-Перемышль, Одесса-Перемышль, Киев-Варшава, Львов-Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.
Отметим, что курсирование поездов между Украиной и Польшей прекратилось 15 марта 2020 через карантин на фоне пандемии коронавируса. Сейчас запрет сохранит только на железнодорожное сообщение с Беларусью.
Напомним
С 28 августа восстановили курсирование международного пассажирского поезда между Кишиневом и Одессой.