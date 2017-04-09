Сьогодні відбудуться чотири поєдинки УПЛ

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27 березня, 15:10 • 95787 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 114821 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 123422 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 12:45 • 173673 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

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27 березня, 12:33 • 121897 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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27 березня, 11:15 • 110231 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 134087 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121300 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Другий етап чемпіонату України з футболу Ліга Парі-Матч продовжиться черговими чотирма поєдинками в рамках 24 туру, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.

"Олександрія" – "Зоря" (14:00). З огляду на турнірне становище — один із двох центральних матчів туру. Ні олександрійці, ні луганці поки не можуть занести собі в актив виступи навесні, тому очна зустріч — ідеальний привід для обох покращити становище і набрати необхідні очки.

"Шахтар" – "Чорноморець" (17:00). Перший і шостий колективи Ліги Парі-Матч поведуть боротьбу за чергові три очки. У двох попередніх поєдинках одесити двічі поступилися, тому цього разу, команді з Південної Пальміри необхідно завершувати зустріч з позитивним результатом задля шансів пробитися в єврокубки. Наразі "Чорноморець" не вигравав в останніх чотирьох поєдинках.

Зазначимо, що "гірникам" у матчі не допоможе дискваліфікований Ярослав Ракицький.

"Динамо" – "Олімпік" (19:30). Попередньої зустрічі кияни переграли донеччан, забивши єдиний м’яч на 90+2 хвилині гри на "Олімпійському". В історії їхніх протистоянь це не перший поєдинок, коли "Динамо" виривало три очки в останній момент.

Примітно, що донеччани мають серію з трьох нічиїх поспіль.

Додамо також, в єдиному протистоянні команд з Групи вильоту "Карпати" прийматимуть о 14:00 "Дніпро".

Як повідомляв УНН, дубль К.Карікарі приніс "Сталі" перемогу над "Волинню".

 

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