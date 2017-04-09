Сьогодні відбудуться чотири поєдинки УПЛ

"Олександрія" – "Зоря" (14:00). З огляду на турнірне становище — один із двох центральних матчів туру. Ні олександрійці, ні луганці поки не можуть занести собі в актив виступи навесні, тому очна зустріч — ідеальний привід для обох покращити становище і набрати необхідні очки.

"Шахтар" – "Чорноморець" (17:00). Перший і шостий колективи Ліги Парі-Матч поведуть боротьбу за чергові три очки. У двох попередніх поєдинках одесити двічі поступилися, тому цього разу, команді з Південної Пальміри необхідно завершувати зустріч з позитивним результатом задля шансів пробитися в єврокубки. Наразі "Чорноморець" не вигравав в останніх чотирьох поєдинках.

Зазначимо, що "гірникам" у матчі не допоможе дискваліфікований Ярослав Ракицький.

"Динамо" – "Олімпік" (19:30). Попередньої зустрічі кияни переграли донеччан, забивши єдиний м’яч на 90+2 хвилині гри на "Олімпійському". В історії їхніх протистоянь це не перший поєдинок, коли "Динамо" виривало три очки в останній момент.

Примітно, що донеччани мають серію з трьох нічиїх поспіль.

Додамо також, в єдиному протистоянні команд з Групи вильоту "Карпати" прийматимуть о 14:00 "Дніпро".

Як повідомляв УНН, дубль К.Карікарі приніс "Сталі" перемогу над "Волинню".