Сегодня состоятся четыре поединка УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Второй этап чемпионата Украины по футболу Лига Пари-Матч продолжится очередными четырьмя поединками в рамках 24 тура, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
"Александрия" - "Заря" (14:00). Учитывая турнирное положение - один из двух центральных матчей тура. Ни александрийцы, ни луганчане пока не могут занести себе в актив выступления весной, поэтому очная встреча - идеальный повод для обеих улучшить положение и набрать необходимые очки.
"Шахтер" - "Черноморец" (17:00). Первый и шестой коллективы Лиги Пари-Матч поведут борьбу за очередные три очка. В двух предыдущих поединках одесситы дважды уступили, поэтому в этот раз, команде из Южной Пальмиры необходимо завершать встречу с положительным результатом для шансов пробиться в еврокубки. Сейчас "Черноморец" не выигрывал в последних четырех поединках.
Отметим, что "горнякам" в матче не поможет дисквалифицированный Ярослав Ракицкий.
"Динамо" - "Олимпик" (19:30). Предыдущей встречи киевляне обыграли дончан, забив единственный мяч на 90 + 2 минуте игры на "Олимпийском". В истории их противостояний это не первый поединок, когда "Динамо" вырывало три очка в последний момент.
Примечательно, что дончане имеют серию из трех ничьих подряд.
Добавим также, в едином противостоянии команд из группы вылета "Карпаты" будут принимать в 14:00 "Днепр".
Как сообщал УНН, дубль К.Карикари принес "Стали" победу над "Волынью" .