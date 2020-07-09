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Сьогодні відбудеться ЗНО з історії України

Сьогодні відбудеться ЗНО з історії України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Сьогодні, 9 липня, в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з історії України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Українського центру оцінювання якості освіти.

“Понад 264 тисячі осіб в 1 115 пунктах тестування протягом 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи з історії України. Тест налічує 60 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 94 бали”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Звертаємо увагу, що в запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові/учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Наголошується, якщо учасник прибудете до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

“Радимо взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, понад 105 тисяч людей склали ЗНО з англійської мови, 30 учасників не допустили.

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