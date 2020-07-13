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Сьогодні відбудеться ЗНО з біології

Сьогодні відбудеться ЗНО з біології

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Сьогодні, 13 липня, в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з біології, на яке зареєструвалося понад 113 тисяч осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Українського центру оцінювання якості освіти.

“Для проходження тесту з біології зареєструвалися 113 895 осіб, для яких створено 7 711 аудиторій у 486 пунктах тестування. Тест налічує 50 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 82 бали”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Наголошується, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Нагадаємо, у ЗНО з історії України взяли участь понад 170 тисяч вступників.

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