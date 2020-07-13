Сегодня состоится ВНО по биологии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Сегодня, 13 июля, в Украине состоится внешнее независимое оценивание (ВНО) по биологии, на которое зарегистрировалось более 113 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.
"Для прохождения теста по биологии зарегистрировались 113 895 человек, для которых созданы 7711 аудиторий в 486 пунктах тестирования. Тест насчитывает 50 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 82 балла", - говорится в сообщении.
Сообщается, что допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО.
Отмечается, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.
Напомним, в ВНО по истории Украины приняли участие более 170 тысяч абитуриентов.