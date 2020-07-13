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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 96609 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108040 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112898 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143552 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114122 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137166 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103292 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102729 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Сегодня состоится ВНО по биологии

Сегодня состоится ВНО по биологии

Киев  •  УНН

 • 23972 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Сегодня, 13 июля, в Украине состоится внешнее независимое оценивание (ВНО) по биологии, на которое зарегистрировалось более 113 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.

"Для прохождения теста по биологии зарегистрировались 113 895 человек, для которых созданы 7711 аудиторий в 486 пунктах тестирования. Тест насчитывает 50 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 82 балла", - говорится в сообщении.

Сообщается, что допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО.

Отмечается, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

Напомним, в ВНО по истории Украины приняли участие более 170 тысяч абитуриентов.

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