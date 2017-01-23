Сьогодні відбудеться засідання у справі Г.Кернеса
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 23 грудня. УНН. Наступне засідання у справі Геннадія Кернеса відбудеться сьогодні. Про це кореспонденту УНН-Центр повідомили у Київському районному суді Полтави.
Так, справа під головуванням судді А.Антонова, головний обвинувачений у якій очільник Харкова Геннадій Кернес, а також його тілоохоронці Віталій Блинник та Євген Сміцький, відбудеться 23 січня 2017 року. Початок розгляду справи об 11:00.
Нагадаємо, 28 листопада у Київському районному суді Полтави мало відбутися чергове слухання у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Проте розгляд справи перенесли через хворобу підсудного.