Сегодня состоится заседание по делу Кернеса
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 23 декабря. УНН. Следующее заседание по делу Геннадия Кернеса состоится сегодня. Об этом корреспонденту УНН-Центр сообщили в Киевском районном суде Полтавы.
Так, дело под председательством судьи А.Антонова, главный обвиняемый в котором глава Харькова Геннадий Кернес, а также его телохранители Виталий Блинник и Евгений Смицкий, состоится 23 января 2017 года. Начало рассмотрения дела в 11:00.
Напомним, 28 ноября в Киевском районном суде Полтавы должно было состояться очередное слушание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса. Однако рассмотрение дела перенесли из-за болезни подсудимого.