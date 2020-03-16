Сьогодні відбудеться засідання фракції "Слуги народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні найбільша фракція парламенту “Слуга народу” збереться на позачергове засідання. Про це УНН повідомило джерело в парламенті.
За словами співрозмовника агентства, депутати зберуться на засідання фракції о 19:00, проте предмет обговорення на засіданні фракції наразі невідомий.
“О 19:00 засідання фракції, там побачимо”, — повідомив співрозмовник УНН.
Нагадаємо, завтра о 8:00 ранку відбудеться позачергове засідання Верховної Ради Україи, на якому парламентарі мають розглянути низку питань, зокрема, щодо коронавірусу. Зокрема, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні під час засідання погоджувальної ради повідомив, що на завтра комітет підготував декілька проектів Закону щодо тимчасових змін до Податкового кодексу. Мова йде про кредитні і податкові канікули, мораторій на перевірку бізнесу і відтермінування Єдиного податку. Трансляцію позачергового засідання Верховної Ради завтра наші читачі зможуть подивитися на Facebook-сторінці УНН, якщо читач підписаний на сторінку — він отримає сповіщення про початок ефіру.