Сегодня состоится заседание фракции "Слуги народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня крупнейшая фракция парламента "Слуга народа" соберется на внеочередное заседание. Об этом УНН сообщил источник в парламенте.
По словам собеседника агентства, депутаты соберутся на заседание фракции в 19:00, однако предмет обсуждения на заседании фракции пока неизвестно.
"В 19:00 заседание фракции, там посмотрим", - сообщил собеседник УНН.
Напомним, завтра в 8:00 утра состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украиы, на котором парламентарии должны рассмотреть ряд вопросов, в частности, коронавируса. В частности, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня во время заседания согласительного совета сообщил, что на завтра комитет подготовил несколько проектов Закона о временных изменениях в Налоговый кодекс. Речь идет о кредитных и налоговых каникулах, моратории на проверку бизнеса и отсрочки Единого налога. Трансляцию внеочередного заседания Верховной Рады завтра наши читатели смогут посмотреть на Facebook-странице УНН, если читатель подписан на страницу - он получит уведомление о начале эфира.