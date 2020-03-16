Керівництво ВР ініціює проведення позачергового засідання завтра зранку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Заступниця голови ВРУ Олена Кондратюк ініціювала проведення позачергового засідання парламенту завтра, з 08:00 до 10:00, для розгляду низки питань, зокрема, щодо коронавірусу. Про це вона повідомила під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Я ініціюю і виступаю з ініціативою провести позачергове засідання завтра з 8 до 10 ранку, погодитися на це всім відповідальним фракціям, дати можливість голові ВРУ скликати таке позачергове засідання не збираючи 150 підписів. І нам треба прийняти всі необхідні рішення від змін до бюджету, державних закупівель, економічних змін в роботі підприємств і боротьби з розповсюдженням коронавірусу", - сказала Кондратюк.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що парламентарям потрібно зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроекту, який стосується боротьби з коронавірусом.