Руководство ВР инициирует проведение внеочередного заседания завтра утром
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Заместитель главы ВРУ Елена Кондратюк инициировала проведение внеочередного заседания парламента завтра, с 08:00 до 10:00, для рассмотрения ряда вопросов, в частности, касательно коронавируса. Об этом она сообщила во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Я инициирую и выступаю с инициативой провести внеочередное заседание завтра с 8 до 10 утра, согласиться с этим всем ответственным фракциям, дать возможность главе ВРУ созвать такое внеочередное заседание не собирая 150 подписей. И нам надо принять все необходимые решения от изменений в бюджет, государственных закупок, экономических изменений в работе предприятий и борьбы с распространением коронавируса", - сказала Кондратюк.
Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что парламентариям нужно собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта, касающегося борьбы с коронавирусом.