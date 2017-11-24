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Сьогодні відбудеться саміт Східного партнерства

Сьогодні відбудеться саміт Східного партнерства

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні в Брюсселі відбудеться п'ятий саміт ЄС та учасників "Східного партнерства", передає УНН

Українську урядову делегацію на зустрічі високого рівня очолює Президент Петро Порошенко. Програмою візиту заплановано проведення близько 20 двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів ЄС та участь у 6-му засіданні лідерів ЄНП, присвяченому Саміту Східному партнерству.

Глава Української держави виступить на пленарному засіданні Саміту на тему: “Досягнення з часу Ризького Саміту та визначення нових пріоритетів”.

Планується також виступ Президента під час робочого обіду за участі глав держав та урядів Європейського Союзу і країн-партнерів на тему: “Працюємо разом над спільними європейськими викликами”.

Під час візиту передбачено переговори Президента України з керівництвом інституцій ЄС, лідерами держав-членів ЄС та країн-партнерів “Східного партнерства”. Планується також зустріч з Генеральним секретарем НАТО.

Як повідомляв УНН, у ЄС показали, як готуються до саміту Східного партнерства.

Українські Національні Новини

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