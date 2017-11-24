Сьогодні відбудеться саміт Східного партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні в Брюсселі відбудеться п'ятий саміт ЄС та учасників "Східного партнерства", передає УНН.
Українську урядову делегацію на зустрічі високого рівня очолює Президент Петро Порошенко. Програмою візиту заплановано проведення близько 20 двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів ЄС та участь у 6-му засіданні лідерів ЄНП, присвяченому Саміту Східному партнерству.
Глава Української держави виступить на пленарному засіданні Саміту на тему: “Досягнення з часу Ризького Саміту та визначення нових пріоритетів”.
Планується також виступ Президента під час робочого обіду за участі глав держав та урядів Європейського Союзу і країн-партнерів на тему: “Працюємо разом над спільними європейськими викликами”.
Під час візиту передбачено переговори Президента України з керівництвом інституцій ЄС, лідерами держав-членів ЄС та країн-партнерів “Східного партнерства”. Планується також зустріч з Генеральним секретарем НАТО.
Як повідомляв УНН, у ЄС показали, як готуються до саміту Східного партнерства.