Сегодня состоится саммит Восточного партнерства
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня в Брюсселе состоится пятый саммит ЕС и участников "Восточного партнерства", передает УНН.
Украинский правительственную делегацию на встрече высокого уровня возглавляет Президент Петр Порошенко. Программой визита запланировано проведение около 20 двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и участие в 6-м заседании лидеров ЕНП, посвященном саммита Восточному партнерству.
Глава Украинского государства выступит на пленарном заседании саммита на тему: "Достижения с момента Рижского саммита и определения новых приоритетов".
Планируется также выступление Президента во время рабочего обеда с участием глав государств и правительств Европейского Союза и стран-партнеров на тему: "Работаем вместе над общими европейскими вызовами".
Во время визита предусмотрены переговоры Президента Украины с руководством институтов ЕС, лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров "Восточного партнерства". Планируется также встреча с Генеральным секретарем НАТО и аудиенция у Короля Бельгии.
Как сообщал УНН, в ЕС показали, как готовятся к саммиту Восточного партнерства.