Сегодня состоится саммит Восточного партнерства

Украинский правительственную делегацию на встрече высокого уровня возглавляет Президент Петр Порошенко. Программой визита запланировано проведение около 20 двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и участие в 6-м заседании лидеров ЕНП, посвященном саммита Восточному партнерству.

Глава Украинского государства выступит на пленарном заседании саммита на тему: "Достижения с момента Рижского саммита и определения новых приоритетов".

Планируется также выступление Президента во время рабочего обеда с участием глав государств и правительств Европейского Союза и стран-партнеров на тему: "Работаем вместе над общими европейскими вызовами".

Во время визита предусмотрены переговоры Президента Украины с руководством институтов ЕС, лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров "Восточного партнерства". Планируется также встреча с Генеральным секретарем НАТО и аудиенция у Короля Бельгии.

Как сообщал УНН, в ЕС показали, как готовятся к саммиту Восточного партнерства.