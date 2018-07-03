Сьогодні відбудеться прощання з лікарем Олександром Ларіним
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Сьогодні відбудеться церемонія прощання з директором Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, доктором медичних наук, професором, лікарем-хірургом Олександром Ларіним. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.
“Прощання колективу з Олександром Сергійовичем Ларіним відбудеться о 10.30 03.07.2018 року за адресою м. Київ, Кловській узвіз 13а на території Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України”, — вказано у повідомленні установи.
В прощальну путь можуть провести рідні, друзі, колеги о 12.00 03.07.2018 року на Звіринецькому кладовищі.
Ларін Олександр Сергійович був ініціатором заснування Центру (листопад 1994 р.) та за майже 24 роки керування Центром зробив його однією з найпотужніших в Україні науково-практичною установою, яка визнана вітчизняним та світовим медичним співтовариством з надання допомоги хворим з ендокринною та супутньою патологією.
"Це стало можливим завдяки масштабному мисленню, великому управлінському та медичному досвіду Ларіна Олександра Сергійовича, його вмінні слухати людей, підбирати кадри, сприяти їхньому професійному розвиткові, вмінню використовувати свої та їх знання, вміння для розвитку Центру та виключно на благо пацієнтів, постійному прагненню використовувати усі найновіші вітчизняні та світові надбання науки і техніки для поліпшення доступності, якості та ефективності медичної допомоги пацієнтам", - вважають колеги лікаря.