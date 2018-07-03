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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 87046 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112798 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133688 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140526 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 177516 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155577 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
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Сегодня состоится прощание с врачом Александром Лариным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Сегодня состоится церемония прощания с директором Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МОЗ Украины, доктором медицинских наук, профессором, врачом-хирургом Александром Лариным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей.

"Прощание коллектива с Александром Сергеевичем Лариным состоится в 10.30 03.07.2018 года по адресу г.Киев, Кловский спуск 13а на территории Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МОЗ Украины", - указано в сообщении учреждения.

В прощальную путь могут провести родные, друзья, коллеги в 12.00 на Зверинецком кладбище.

Ларин Александр Сергеевич был инициатором создания Центра (ноябрь 1994) и за почти 24 года управления Центром сделал его одним из самых мощных в Украине научно-практическим учреждением, которое признано отечественным и мировым медицинским сообществом, по оказанию помощи больным с эндокринной и сопутствующей патологией.

"Это стало возможным благодаря масштабному мышлению, большом управленческому и медицинскому опыту Ларина Александра Сергеевича, его умении слушать, подбирать кадры, способствовать их профессиональному развитию, умению использовать свои и их знания, умения для развития Центра и исключительно на благо пациентов, постоянному стремлению использовать все новейшие отечественные и мировые достижения науки и техники для улучшения доступности, качества и эффективности медицинской помощи пациентам", - считают коллеги врача.

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