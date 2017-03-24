Сьогодні вестибюль № 1 станції метро "Лівобережна" закривається на ремонт
Київ • УНН
КиЇВ. 24 березня. УНН. З 23 березня на час проведення ремонтних робіт закривається вестибюль № 1 станції метро “Лівобережна”, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Роботи триватимуть до 28 квітня 2017 року. В той же час починає працювати відремонтований вестибюль № 2 (вихід до міської електрички)”, — йдеться в повідомленні.
Також у повідомленні зазначено, що роботи виконуватимуть у рамках загальноміської програми підготовки до “Євробачення-2017”.
“Комунальне підприємство „Київський метрополітен“ просить пасажирів спланувати свої маршрути та, за можливості, користуватися іншими станціями на час ремонту”, — додали в КМДА.