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Сегодня вестибюль № 1 станции метро "Левобережная" закрывается на ремонт

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. С 23 марта на время проведения ремонтных работ закрывается вестибюль № 1 станции метро "Левобережная", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Работы продлятся до 28 апреля 2017 года. В то же время начинает работать отремонтированный вестибюль № 2 (выход к городской электричке) ", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что работы будут выполнять в рамках общегородской программы подготовки к "Евровидению-2017".

"Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" просит пассажиров спланировать свои маршруты и, по возможности, пользоваться другими станциями на время ремонта", - добавили в КГГА.

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