Сегодня вестибюль № 1 станции метро "Левобережная" закрывается на ремонт
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. С 23 марта на время проведения ремонтных работ закрывается вестибюль № 1 станции метро "Левобережная", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Работы продлятся до 28 апреля 2017 года. В то же время начинает работать отремонтированный вестибюль № 2 (выход к городской электричке) ", - говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечено, что работы будут выполнять в рамках общегородской программы подготовки к "Евровидению-2017".
"Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" просит пассажиров спланировать свои маршруты и, по возможности, пользоваться другими станциями на время ремонта", - добавили в КГГА.