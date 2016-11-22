Сьогодні ВАСУ розгляне перейменування Горішніх Плавнів на Святомиколаївськ

Сьогодні суд має ухвалити остаточне рішення, засідання розпочнеться о 10:30. Якщо суд ухвалить таке рішення, то далі місто може отримати назву "Святомиколаївськ".

Нагадаємо, що у позовній заяві йдеться про визнання незаконною та скасування постанови Верховної Ради України “Про перейменування окремих населених пунктів та районів” № 1377-VIII від 19 травня 2016 року.