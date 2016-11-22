Сегодня ВАСУ рассмотрит переименование Горишные Плавни на Святониколаевск
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Высший административный суд Украины сегодня может признать незаконным переименование города Горишные Плавни в Полтавской области и утвердить новое название Святониколаевск , передает корреспондент УНН-Центр .
Сегодня суд должен принять окончательное решение, заседание начнется в 10:30. Если суд примет такое решение, то дальше город может получить название "Святониколаевск".
Напомним, что в исковом заявлении говорится о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов" № 1377-VIII от 19 мая 2016 года.