Сегодня ВАСУ рассмотрит переименование Горишные Плавни на Святониколаевск

Сегодня суд должен принять окончательное решение, заседание начнется в 10:30. Если суд примет такое решение, то дальше город может получить название "Святониколаевск".

Напомним, что в исковом заявлении говорится о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов" № 1377-VIII от 19 мая 2016 года.