Сьогодні в Україні вітер стихне, морозів побільшає

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні в Україні на заході та півночі очікується сніг, на решті території без істотних опадів, передає УНН з посланням на Український гідрометцентр.

 

20 грудня в Україні циклон втрачатиме свою активність, вітер стихатиме. 

У більшості областей протягом дня очікується 0-6 градусів морозу, у східній частині та на півдні 0-5 градусів тепла. Нічні морози охоплять всю Україну, температура повітря коливатиметься в межах 2-9 градусів морозу, на Луганщині близько нуля.

Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с.

На дорогах ожеледиця.

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