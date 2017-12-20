Сьогодні в Україні вітер стихне, морозів побільшає
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні в Україні на заході та півночі очікується сніг, на решті території без істотних опадів, передає УНН з посланням на Український гідрометцентр.
20 грудня в Україні циклон втрачатиме свою активність, вітер стихатиме.
У більшості областей протягом дня очікується 0-6 градусів морозу, у східній частині та на півдні 0-5 градусів тепла. Нічні морози охоплять всю Україну, температура повітря коливатиметься в межах 2-9 градусів морозу, на Луганщині близько нуля.
Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с.
На дорогах ожеледиця.