Сьогодні в Україні вітер стихне, морозів побільшає

20 грудня в Україні циклон втрачатиме свою активність, вітер стихатиме.

У більшості областей протягом дня очікується 0-6 градусів морозу, у східній частині та на півдні 0-5 градусів тепла. Нічні морози охоплять всю Україну, температура повітря коливатиметься в межах 2-9 градусів морозу, на Луганщині близько нуля.

Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с.

На дорогах ожеледиця.