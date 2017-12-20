Сегодня в Украине ветер стихнет, а мороз будет крепчать
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сегодня в Украине на западе и севере ожидается снег, на остальной территории без осадков, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
20 декабря в Украине циклон будет терять свою активность, ветер стихнет.
В большинстве областей течение дня ожидается 0-6 градусов мороза, в восточной части и на юге 0-5 градусов тепла. Ночные морозы охватят всю Украину, температура воздуха будет колебаться в пределах 2-9 градусов мороза, в Луганской области около нуля.
Ветер западный и юго-западный, 5-10 м / с.
На дорогах гололедица.