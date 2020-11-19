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Сьогодні в Україні відзначають День гідрометеоролога

Сьогодні в Україні відзначають День гідрометеоролога

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні, 19 листопада, в Україні відзначається День працівників гідрометеорологічної служби, встановлений Указом Президента України від 11 березня 2003 року № 208/2003, передає УНН.

Державна гідрометеорологічна служба, яка функціонує в складі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відіграє ключову роль в отриманні даних про поточні та очікувані гідрометеорологічні умови, сучасний клімат, його можливі коливання та зміни в майбутньому, прогнозування та попередження стихійних гідрометеорологічних явищ. Повсякденна цілодобова робота метеорологів, гідрологів, синоптиків дає змогу завчасно вжити заходів для запобігання можливим збиткам від небезпечних явищ погоди.

Гідрометеорологічна служба України налічує більше тисячі пунктів спостережень за станом атмосфери і водних об’єктів.

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Історія спостережень за погодою своїм корінням сягає у глибину століть, коли люди вперше почали придивлятися до погоди, режиму річок, досліджували погодні та кліматичні умови, вивчали їх вплив на агрокультури. Перші ж інструментальні метеорологічні спостереження розпочалися в Києві у 1771 році.

Стосовно нової історії УкрГМЦ, то заснована українська метеорологічна служба була у 1921 році. 13 грудня 1929 року в Україні створюється Гідрометеорологічний комітет УРСР, який з метою централізації гідрологічної і метеорологічної служби України об’єднав усі існуючі на її території метеорологічні, гідрологічні, агрометеорологічні служби і організації. Ця дата вважається днем заснування УкрГМЦ.

Нагадаємо, в Україні сьогодні очікується погода без опадів, з 20 листопада, у суботу — крім заходу та півночі, — невеликий дощ та мокрий сніг.

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