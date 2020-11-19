Сегодня в Украине отмечают День гидрометеоролога
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня, 19 ноября, в Украине отмечается День работников гидрометеорологической службы, установленный Указом Президента Украины от 11 марта 2003 года № 208/2003, передает УНН.
Государственная гидрометеорологическая служба, которая функционирует в составе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, играет ключевую роль в получении данных о текущих и ожидаемых гидрометеорологических условиях, современном климате, его возможных колебаниях и изменениях в будущем, прогнозировании и предупреждении стихийных гидрометеорологических явлений. Повседневная круглосуточная работа метеорологов, гидрологов, синоптиков дает возможность заблаговременно принять меры для предотвращения возможных убытков от опасных явлений погоды.
Гидрометеорологическая служба Украины насчитывает больше тысячи пунктов наблюдений за состоянием атмосферы и водных объектов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый снег в Киеве появился на 5 дней позже, чем обычно — метеорологи
История наблюдений за погодой своими корнями уходит в глубину веков, когда люди впервые начали присматриваться к погоде, режима рек, исследовали погодные и климатические условия, изучали их влияние на агрокультуры. Первые инструментальные метеорологические наблюдения начались в Киеве в 1771 году.
Относительно новой истории УкрГМЦ, то основана Украинская метеорологическая служба была в 1921 году. 13 декабря 1929 в Украине создается Гидрометеорологический комитет УССР, который с целью централизации гидрологической и метеорологической службы Украины объединил все существующие на ее территории метеорологические, гидрологические, агрометеорологические службы и организации. Эта дата считается днем основания УкрГМЦ.
Напомним, в Украине сегодня ожидается погода без осадков, с 20 ноября, в субботу — кроме запада и севера, — небольшой дождь и мокрый снег.