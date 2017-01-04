Сьогодні в Україні сніжитиме

КИЇВ. 4 січня. УНН. Циклон з півночі та його атмосферні фронти зумовлять на заході та півночі, а ввечері і на сході України вологу погоду, пройде сніг та мокрий сніг. На решті території суттєві опади малоймовірні, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.