Сьогодні в Україні сніжитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Циклон з півночі та його атмосферні фронти зумовлять на заході та півночі, а ввечері і на сході України вологу погоду, пройде сніг та мокрий сніг. На решті території суттєві опади малоймовірні, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
Температура повітря вночі становитиме −4-10 С°, вдень від −3 С° до +3 С°.
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- У західній частині переважатиме волога погода, мокрий сніг та сніг. Температура повітря вночі −4-10 С°, в Карпатах до −12 С°, вдень від −3 С° до +3 С°.
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- У північних областях очікується сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі −3-9 С°, на Сумщині місцями до −10 С°, вдень від −3 С° до +1 С°.
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- У східних областях сніг пройде ввечері. Температура повітря вночі −5-12 С°, вдень −1-6 С°.
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- У центральній частині суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі −3-8 С°, вдень 0-3 С°.
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- У південній частині — без істотних опадів. Температура повітря вночі −2-8 С°, вдень від −2 С° до +2 С°.
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Вітер в Україні південно-західний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
На дорогах ожеледиця.