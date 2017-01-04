Сегодня в Украине будет идти снег
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Циклон с севера и его атмосферные фронты обусловят на западе и севере, а вечером и на востоке Украины влажную погоду, пройдет снег и мокрый снег. На остальной территории существенные осадки маловероятны, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Температура воздуха ночью составит минус 4-10 С °, днем от -3 С ° до +3 С °.
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- В западной части будет преобладать влажная погода, мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью -4-10 С °, в Карпатах до -12 С °, днем от -3 С ° до +3 С °.
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- В северных областях ожидается снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью -3-9 С °, на Сумщине местами до -10 С °, днем от -3 С ° до +1 С °.
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- В восточных областях снег пройдет вечером. Температура воздуха ночью -5-12 С °, днем 1-6 С °.
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- В центральной части существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью -3-8 С °, днем 0-3 С °.
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- В южной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью -2-8 С °, днем от -2 С ° до + 2 С °.
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Ветер в Украине юго-западный, 5-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с.
На дорогах гололедица.