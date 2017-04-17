Сьогодні в Україні пройдуть дощі на сході
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Україні сьогодні очікується сонячна погода та невеликий дощ у східних областях, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
17 квітня на сході України та південному сході очікується невеликий дощ вночі.
На півдні України 17 квітня буде невеликий та помірний дощ.. Температура повітря досить невисока в більшості областей, становитиме від 8° до 13° вище нуля. Нічна температура в областях буде морозною від мінус 1° до 5 вище нуля.
Вітер в Україні північний, 5-10 м/с.