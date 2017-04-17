Сьогодні в Україні пройдуть дощі на сході

17 квітня на сході України та південному сході очікується невеликий дощ вночі.

На півдні України 17 квітня буде невеликий та помірний дощ.. Температура повітря досить невисока в більшості областей, становитиме від 8° до 13° вище нуля. Нічна температура в областях буде морозною від мінус 1° до 5 вище нуля.

Вітер в Україні північний, 5-10 м/с.