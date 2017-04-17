Сегодня в Украине пройдут дожди на востоке

17 апреля на востоке Украины и юго-востоке ожидается небольшой дождь ночью.

На юге Украины 17 апреля будет небольшой и умеренный дождь .. Температура воздуха достаточно низкая в большинстве областей, составит от 8 ° до 13 ° выше нуля. Ночная температура в областях будет морозной от минус 1 ° до 5 выше нуля.

Ветер в Украине северный, 5-10 м / с.