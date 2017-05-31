Сьогодні в Україні пройде ЗНО з математики
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Тестуванням з математики продовжиться у середу основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання в Україні. Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО, передає УНН.
"31 травня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього незалежного оцінювання – об 11:00", - йдеться у повідомленні.
На виконання сертифікаційної роботи з математики відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань роботи – 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 62.
Сертифікаційна робота містить завдання різни форм:
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–20). Відповіді на ці завдання позначаються у бланку відповідей А.
Завдання на встановлення відповідності ("логічні пари") (№ 21–24). Відповіді на ці завдання позначаються у бланку відповідей А.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, містить два типи завдань: структуроване завдання (№25, 26), неструктуроване завдання (№27–30). Відповіді на ці завдання позначаються у бланку відповідей А.
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№31–33). Відповіді на ці завдання позначаються у бланку відповідей В.
Результат виконання завдань №№ 1–28, 31, 32 з математики буде зараховано як державна підсумкова атестація.
Як зазначається, протягом часу, відведеного на складання тесту, абітурієнт не повинен мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.
Також учасникам ЗНО під час написання тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо.
Результат виконання всієї сертифікаційної роботи можна буде використати під час прийому до вищих навчальних закладів.
Нагадаємо, 23 травня тестуванням з української мови і літератури в Україні стартувала основна сесія ЗНО.