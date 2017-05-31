Сегодня в Украине пройдет ВНО по математике

"31 мая состоится внешнее независимое оценивание по математике. Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало внешнего независимого оценивания - 11:00", - говорится в сообщении.

На исполнение сертификационной работы по математике отведено 180 минут. Общее количество заданий работы - 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 62.

Сертификационная работа содержит задания различной формы:

Задания с выбором одного правильного ответа (№1-20). Ответы на эти задания обозначаются в бланке ответов А.

Задания на установление соответствия ("логические пары") (№21-24). Ответы на эти задания обозначаются в бланке ответов А.

Задача открытой формы с коротким ответом, два типа задач: структурированное задание (№25, 26), неструктурированное задание (№27-30). Ответы на эти задания обозначаются в бланке ответов А.

Задания открытой формы с развернутым ответом (№31-33). Ответы на эти задания обозначаются в бланке ответов В.

Результат выполнения задач №№ 1-28, 31, 32 по математике будет засчитан как государственная итоговая аттестация.

Как отмечается, в течение времени, отведенного на сдачу теста, абитуриент не должен иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

Также участникам ВНО во время написания теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и тому подобное.

Результат выполнения всей сертификационной работы можно будет использовать во время приема в высшие учебные заведения.

Напомним, 23 мая тестированием по украинскому языку и литературе в Украине стартовала основная сессия ВНО.