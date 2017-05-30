Сьогодні в Україні переважно хмарно
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність. У західних, північних та центральних областях місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“30 травня в Україні: мінлива хмарність. У західних, північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.
Вітер синоптики прогнозують південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 23-28° тепла, у південній частині подекуди 30°, в Карпатах — 15-20°.