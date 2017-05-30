Сегодня в Украине преимущественно облачно

“30 мая в Украине: переменная облачность. В западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура установится на уровне 23-28 ° тепла, в южной части местами 30 °, в Карпатах — 15-20 °.