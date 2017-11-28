Сьогодні в Україні переважно без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сьогодні на більшості території України опадів синоптики не прогнозують. Очікується хмарна погода, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“28 листопада в Україні погода буде хмарною”, — йдеться в повідомленні.
У східних областях опадів не буде, на дорогах подекуди ожеледиця. Денна температура становитиме 0-5° морозу.
На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині синоптики прогнозують дощі, температура встановиться на рівні 3-8° тепла.
На решті території вдень місцями невеликі опади з припиненням у західних областях, денна темперпатура буде 0-5° тепла.
Вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с, у південній частині та Приазов’ї пориви 15-20 м/с.